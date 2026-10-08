RMF24：油轮船长穿越霍尔木兹海峡单次航程可获15万美元

在美国和以色列战争开始后，伊朗几乎完全封锁了霍尔木兹海峡。穿越该海峡的油轮船长，单次航程可获得最高15万美元报酬。正如RMF24报道，这笔金额包括10万美元基本报酬和5万美元奖金。

危险航程的报酬

据半岛电视台消息，其他商船船员主要来自印度、菲律宾和中国，他们获得的报酬是中东战争开始前的四至六倍。《华尔街日报》写道，中国山东省的一家招聘机构为水手提供往返航程2.5万美元的报酬。对于级别较低的船员而言，这一金额超过他们的年收入。

彭博社采访的航运业代表估计，船只在航行期间遭导弹或无人机击中的概率为二十分之一，即5%。RMF24还指出，自战争开始以来，伊朗对油轮的袭击次数已达到最高水平。监测航运安全的英国组织UKMTO曾报告称，卡塔尔北部海岸附近一艘船只遭导弹袭击，造成伤亡。

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成本和船只通行

据《华尔街日报》数据，船东在霍尔木兹海峡地区运输石油的一次往返航程需花费3000万至4000万美元。上周，监测系统仅记录到7艘船只通过该地区——这是自7月以来的最低数字。

为避免遭受袭击，船员关闭AIS应答器、照明和手机。彭博社报道称，船只在黑暗中航行，仅使用一部雷达、灯塔灯光以及对海岸的观察，甲板则用沙袋保护。

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