Kapitanom tankowców przepływających przez Cieśninę Ormuz, którą Iran niemal całkowicie zablokował po rozpoczęciu wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, oferuje się do 150 tys. dolarów za jeden rejs. Jak informuje RMF24, kwota ta składa się ze 100 tys. dolarów podstawowego wynagrodzenia i premii w wysokości 50 tys. dolarów.

Wynagrodzenie za niebezpieczne rejsy

Według Al Jazeery innym członkom załóg statków handlowych, którzy pochodzą głównie z Indii, Filipin i Chin, oferuje się wynagrodzenie cztery do sześciu razy wyższe niż przed rozpoczęciem wojny na Bliskim Wschodzie. The Wall Street Journal pisze, że jedna z agencji rekrutacyjnych w chińskiej prowincji Szantung oferuje marynarzom 25 tys. dolarów za rejs w obie strony. Dla członków załogi niższego szczebla jest to kwota przekraczająca ich roczne zarobki.

Przedstawiciele branży żeglugowej, z którymi rozmawiał Bloomberg, oceniają prawdopodobieństwo trafienia statku rakietą lub dronem podczas rejsu na jeden przypadek na 20, czyli 5%. RMF24 zaznacza również, że liczba irańskich ataków na tankowce osiągnęła najwyższy poziom od początku wojny. Brytyjska organizacja UKMTO, która monitoruje bezpieczeństwo żeglugi, informowała o ofiarach ataku rakietowego na statek w pobliżu północnego wybrzeża Kataru.

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Koszty i ruch statków

Według danych The Wall Street Journal armatorzy wydają od 30 do 40 mln dolarów na jeden rejs w obie strony, aby transportować ropę w rejonie Cieśniny Ormuz. W ubiegłym tygodniu systemy monitorujące zarejestrowały tam zaledwie siedem statków — był to najniższy wynik od lipca.

Aby uniknąć ataków, załogi wyłączają transpondery AIS, oświetlenie i telefony komórkowe. Bloomberg podaje, że statki poruszają się w ciemności, korzystając z jednego radaru, świateł latarni morskich i obserwacji wybrzeża, a pokłady są chronione workami z piaskiem.

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