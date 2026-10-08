Капитанам танкеров, проходящих через Ормузский пролив, который Иран почти полностью заблокировал после начала войны с США и Израилем, предлагают до 150 тысяч долларов за один рейс. Как сообщает RMF24, эта сумма состоит из 100 тысяч долларов базового вознаграждения и премии в 50 тысяч долларов.

Вознаграждение за опасные рейсы

По информации Al Jazeera, другим членам экипажей торговых судов, которые преимущественно происходят из Индии, Филиппин и Китая, предлагают оплату в четыре-шесть раз выше, чем до начала войны на Ближнем Востоке. The Wall Street Journal пишет, что одно из рекрутинговых агентств в китайской провинции Шаньдун предлагает морякам 25 тысяч долларов за рейс в обе стороны. Для членов экипажа более низкого ранга эта сумма превышает их годовой заработок.

Представители судоходной отрасли, с которыми общался Bloomberg, оценивают вероятность поражения судна ракетой или дроном во время рейса как один случай из 20, то есть 5%. RMF24 также отмечает, что число иранских атак на танкеры достигло самого высокого уровня с начала войны. Британская организация UKMTO, следящая за безопасностью судоходства, сообщала о жертвах ракетной атаки на судно у северного побережья Катара.

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Расходы и движение судов

По данным The Wall Street Journal, судовладельцы тратят от 30 до 40 миллионов долларов на один рейс в обе стороны для перевозки нефти в районе Ормузского пролива. На прошлой неделе системы мониторинга зафиксировали там лишь семь судов — это самый низкий показатель с июля.

Чтобы избежать атак, экипажи отключают транспондеры AIS, освещение и мобильные телефоны. Bloomberg сообщает, что суда движутся в темноте, используя один радар, свет маяков и наблюдение за побережьем, а палубы защищают мешками с песком.

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