在俄罗斯联邦——一个侵略国——自由派“亚博卢科”党成员埃列娜·佩列佩利察因向已故俄罗斯反对派政治人物阿列克谢·纳瓦尔尼的反腐败基金会转账一案，被判处四年流放地监禁。据《莫斯科时报》援引俄罗斯国家通讯社塔斯社的消息报道。

案件与向反腐败基金会捐款有关

法院认定佩列佩利察向反腐败基金会转账罪名成立。在俄罗斯，该基金会被认定为“外国代理人”，并作为“极端主义”组织被禁止。

“亚博卢科”党在Telegram上确认了这一判决，并公布了佩列佩利察向法庭提交的声明。她在声明中否认自己明知而资助极端主义活动。

佩列佩利察成为不到四个月内第三名被监禁的“亚博卢科”党女性成员或男性成员。该报指出，该党反对俄罗斯针对乌克兰的战争，且在很大程度上未获准参加9月的议会选举。

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其他党成员被判刑

6月，“亚博卢科”党副领导人马克西姆·克鲁格洛夫因散布俄罗斯法院所称的有关俄罗斯军队的虚假信息，被判处七年监禁。

8月，该党副主席列夫·施洛斯贝格在谴责针对乌克兰的战争后，因诋毁俄罗斯武装力量及散布有关其虚假信息，被判处超过11年流放地监禁。

自2022年俄罗斯对乌克兰发动全面侵略以来，俄罗斯当局更加积极地运用有关“极端主义”和战时审查的法律，打压反对派人士和活动人士。

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