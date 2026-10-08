W Federacji Rosyjskiej — państwie-agresorze — Elena Perepelica, członkini liberalnej partii Jabłoko, została skazana na cztery lata kolonii karnej w sprawie przekazania środków Fundacji Walki z Korupcją zmarłego rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Poinformował o tym The Moscow Times, powołując się na rosyjską państwową agencję TASS.

Sprawę powiązano z darowizną dla Fundacji Walki z Korupcją

Sąd uznał Perepelicę za winną przekazania środków Fundacji Walki z Korupcją. W Rosji fundacja została uznana za „zagranicznego agenta” i zakazana jako organizacja „ekstremistyczna”.

Partia Jabłoko potwierdziła wyrok na Telegramie i opublikowała oświadczenie Perepelicy skierowane do sądu. Zaprzeczyła w nim, że świadomie finansowała działalność ekstremistyczną.

Perepelica została trzecią członkinią lub trzecim członkiem Jabłoka, którzy zostali uwięzieni w ciągu niespełna czterech miesięcy. Publikacja zaznacza, że partia, która sprzeciwia się wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, w większości nie została dopuszczona do udziału w wrześniowych wyborach parlamentarnych.

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Wyroki wobec innych członków partii

W czerwcu zastępca lidera Jabłoka Maksim Krugłow został skazany na siedem lat więzienia za rozpowszechnianie, według rosyjskiego sądu, fałszywych informacji o rosyjskiej armii.

W sierpniu zastępca przewodniczącego partii Lew Szlosberg został skazany na ponad 11 lat kolonii karnej za dyskredytowanie rosyjskich sił zbrojnych i rozpowszechnianie fałszywych informacji na ich temat po tym, jak potępił wojnę przeciwko Ukrainie.

Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji przeciwko Ukrainie w 2022 roku rosyjskie władze aktywniej stosują przepisy dotyczące „ekstremizmu” i wojennej cenzury wobec opozycjonistów oraz aktywistów.

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