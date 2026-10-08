В Российской Федерации — государстве-агрессоре — членкиня либеральной партии «Яблоко» Елена Перепелица была приговорена к четырем годам колонии по делу о переводе средств Фонду борьбы с коррупцией покойного российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

Дело связали с пожертвованием ФБК

Суд признал Перепелицу виновной в переводе средств ФБК. В России фонд признан «иностранным агентом» и запрещен как «экстремистская» организация.

Партия «Яблоко» подтвердила приговор в Telegram и опубликовала заявление Перепелицы в суд. В нем она отрицала, что сознательно финансировала экстремистскую деятельность.

Перепелица стала третьей членкиней или членом «Яблока», которых заключили в тюрьму менее чем за четыре месяца. Издание отмечает, что партию, выступающую против войны России против Украины, в основном не допустили к участию в сентябрьских парламентских выборах.

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Приговоры другим членам партии

В июне заместитель лидера «Яблока» Максим Круглов был приговорен к семи годам лишения свободы за распространение, по версии российского суда, ложной информации о российской армии.

В августе заместитель председателя партии Лев Шлосберг был приговорен к более чем 11 годам колонии за дискредитацию российских вооруженных сил и распространение ложной информации о них после того, как он осудил войну против Украины.

После начала полномасштабной агрессии России против Украины в 2022 году российские власти стали активнее применять законодательство об «экстремизме» и военной цензуре в отношении оппозиционеров и активистов.

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