美国五角大楼正在寻找约100名具有操控FPV无人机经验的军人，以参加Drone Dominance计划的Gauntlet III阶段。与此同时，美国国防创新部门（DIU）希望建立一份涵盖美国武装部队所有军种无人机操作员的永久名册，据Defense News报道。

无人系统测试

Drone Dominance是美国国防部一项价值11亿美元的计划，旨在迅速扩大美国小型无人航空系统产业。在该计划框架内，各公司提交小型无人系统参与竞赛，最成功的军用系统计划被纳入库存。

该计划测试负责人艾琳·切里表示，未来名册中的操作员数量不会受到限制。入选Gauntlet III的军人将能够测试新型无人机，包括尚未列装的系统。部分参与者还将接受使用一次性攻击无人机的专项培训。

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正在寻找哪些操作员

DIU主要邀请具有操控FPV无人机经验的军人，包括以手动acro模式操控的经验。这类无人机用于侦察、监视、打击任务和近距离作战。

与此同时，选拔不会仅限于经验丰富的FPV飞手。DIU将评估飞行技能、战术知识、操作载荷的经验、远程导航以及在城市建筑环境中飞行的经验。该部门强调，无人机不应只适合最有经验的操作员。有意者可以填写意向表；仅会向拥有有效.mil军用电子邮箱地址的申请人发送回复。飞手的参与将通过相关军种进行协调。

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