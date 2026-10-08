Pentagon w USA poszukuje około 100 wojskowych z doświadczeniem w sterowaniu dronami FPV do udziału w etapie Gauntlet III programu Drone Dominance. Jednocześnie amerykańska Defense Innovation Unit (DIU) dąży do utworzenia stałego rejestru operatorów dronów ze wszystkich rodzajów amerykańskich sił zbrojnych, informuje Defense News.

Testowanie systemów bezzałogowych

Drone Dominance to program Departamentu Obrony USA o wartości 1,1 mld dolarów, którego celem jest szybkie rozszerzenie amerykańskiego sektora małych bezzałogowych systemów powietrznych. W jego ramach firmy zgłaszają małe systemy bezzałogowe do konkursu, a najskuteczniejsze systemy do zastosowań wojskowych mają zostać zgromadzone w zapasach.

Kierująca testami programu Erin Cherry oświadczyła, że liczba operatorów w przyszłym rejestrze nie będzie ograniczona. Wojskowi wybrani do Gauntlet III będą mogli testować nowe drony, w tym systemy, które nie są jeszcze na wyposażeniu. Część uczestników przejdzie również specjalistyczne szkolenie z użycia jednokierunkowych dronów uderzeniowych.

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Jakich operatorów poszukują

DIU zaprasza przede wszystkim wojskowych mających doświadczenie w sterowaniu dronami FPV, w tym w ręcznym trybie acro. Takie drony są wykorzystywane do rozpoznania, obserwacji, zadań uderzeniowych i walki na bliskim dystansie.

Jednocześnie selekcja nie będzie ograniczać się wyłącznie do doświadczonych pilotów FPV. DIU oceni umiejętności lotu, wiedzę taktyczną, doświadczenie w pracy z ładunkami użytecznymi, nawigacją dalekiego zasięgu oraz lotami w zabudowie miejskiej. W jednostce podkreślono, że dron musi być odpowiedni nie tylko dla najbardziej doświadczonych operatorów. Zainteresowani mogą wypełnić formularz zgłoszenia zainteresowania; odpowiedzi będą wysyłane wyłącznie do kandydatów posiadających aktywne wojskowe adresy e-mail .mil. Udział pilotów będzie koordynowany przez odpowiednie rodzaje sił zbrojnych.

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