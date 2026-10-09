W Stanach Zjednoczonych administracja prezydenta Donalda Trumpa zwolniła część zimowych prac związanych z poszukiwaniem ropy i gazu w Narodowym Rezerwacie Ropy Naftowej na Alasce z ocen środowiskowych. Odpowiedni komunikat opublikował Departament Spraw Wewnętrznych USA, informuje The Hill.

Jakie prace obejmuje wyjątek

Wyjątek obejmuje badania sejsmiczne w celu określenia miejsc występowania złóż ropy, budowę tymczasowych dróg oraz wiercenie odwiertów poszukiwawczych. Takie prace zwykle prowadzi się przed rozpoczęciem wydobycia ropy na większą skalę.

Administracja USA oświadczyła, że decyzja może pomóc firmom naftowym szybciej uzyskać dostęp do zasobów paliwowych. Zaznaczono również, że wcześniej ustalono brak znaczącego wpływu takich prac na środowisko.

Dyrektor Biura Zarządzania Gruntami USA na Alasce Kevin Pendergast oświadczył, że wyjątek umożliwi inwestorom szybsze identyfikowanie zasobów energetycznych w rezerwacie. Jego zdaniem może to zwiększyć krajowe dostawy energii, sprzyjać stabilniejszym kosztom energii oraz przynieść większe dochody społecznościom Alaski i amerykańskiemu społeczeństwu.

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Krytyka ekologów i stanowisko branży

Organizacja ekologiczna Earthjustice skrytykowała tę decyzję. Jej prawniczka Janet Bering oświadczyła, że administracja dąży do przyspieszenia wielkoskalowych odwiertów i badań sejsmicznych bez dalszej analizy środowiskowej i publicznej dyskusji.

Decyzję podjęto po tym, jak administracja zaproponowała również przyspieszenie wydobycia ropy w tym rezerwacie. Narodowy Rezerwat Ropy Naftowej na Alasce został utworzony w 1923 roku przez ówczesnego prezydenta USA Warrena Hardinga jako awaryjne źródło ropy dla marynarki wojennej. W rezerwacie zatwierdzano już projekty wiertnicze, podczas gdy obrońcy przyrody wyrażali obawy dotyczące ich wpływu na dziką przyrodę.

Stowarzyszenie Ropy i Gazu Alaski poparło krok Departamentu Spraw Wewnętrznych i administracji USA.

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