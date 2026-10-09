США звільнили зимову розвідку нафти на Алясці від екоперевірок — The Hill

У США адміністрація президента Дональда Трампа звільнила частину зимових робіт із розвідки нафти й газу в Національному нафтовому резерві на Алясці від екологічних перевірок. Відповідне повідомлення оприлюднило Міністерство внутрішніх справ США, повідомляє The Hill.

Які роботи охоплює виняток

Виняток поширюється на сейсмічні дослідження для визначення місць залягання нафти, будівництво тимчасових доріг і буріння розвідувальних свердловин. Такі роботи зазвичай проводять перед початком масштабнішого видобутку нафти.

Адміністрація США заявила, що рішення може допомогти нафтовим компаніям швидше отримати доступ до паливних ресурсів. Там також зазначили, що раніше визначали відсутність значного впливу таких робіт на довкілля.

Директор Бюро управління землями США на Алясці Кевін Пендергаст заявив, що виняток дасть змогу розробникам оперативніше визначати енергетичні ресурси в резерві. За його словами, це може збільшити внутрішнє постачання енергії, сприяти стабільнішим витратам на неї та принести більше доходів громадам Аляски й американській громадськості.

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Критика екологів і позиція галузі

Екологічна організація Earthjustice розкритикувала рішення. Її юристка Джанет Берінг заявила, що адміністрація прагне прискорити масштабне буріння й сейсмічну розвідку без подальшого екологічного аналізу та громадського обговорення.

Рішення ухвалили після того, як адміністрація також запропонувала прискорити видобуток нафти в цьому резерві. Національний нафтовий резерв на Алясці у 1923 році створив тодішній президент США Воррен Гардінг як аварійне джерело нафти для ВМС. У резерві вже схвалювали бурові проєкти, водночас природоохоронці висловлювали занепокоєння їхнім впливом на дику природу.

Асоціація нафти й газу Аляски підтримала крок Міністерства внутрішніх справ і адміністрації США.

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