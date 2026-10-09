В США администрация президента Дональда Трампа освободила часть зимних работ по разведке нефти и газа в Национальном нефтяном резерве на Аляске от экологических проверок. Соответствующее сообщение опубликовало Министерство внутренних дел США, сообщает The Hill.

Какие работы охватывает исключение

Исключение распространяется на сейсмические исследования для определения мест залегания нефти, строительство временных дорог и бурение разведочных скважин. Такие работы обычно проводят перед началом более масштабной добычи нефти.

Администрация США заявила, что решение может помочь нефтяным компаниям быстрее получить доступ к топливным ресурсам. Там также отметили, что ранее определили отсутствие значительного влияния таких работ на окружающую среду.

Директор Бюро управления земельными ресурсами США на Аляске Кевин Пендергаст заявил, что исключение позволит разработчикам оперативнее определять энергетические ресурсы в резерве. По его словам, это может увеличить внутренние поставки энергии, способствовать более стабильным расходам на нее и принести больше доходов сообществам Аляски и американской общественности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Критика экологов и позиция отрасли

Экологическая организация Earthjustice раскритиковала решение. Ее юрист Джанет Беринг заявила, что администрация стремится ускорить масштабное бурение и сейсмическую разведку без дальнейшего экологического анализа и общественного обсуждения.

Решение приняли после того, как администрация также предложила ускорить добычу нефти в этом резерве. Национальный нефтяной резерв на Аляске был создан в 1923 году тогдашним президентом США Уорреном Гардингом как аварийный источник нефти для ВМС. В резерве уже одобряли буровые проекты, в то время как защитники природы выражали обеспокоенность их влиянием на дикую природу.

Ассоциация нефти и газа Аляски поддержала шаг Министерства внутренних дел и администрации США.

Читай нас в