美国总统唐纳德·特朗普政府豁免了阿拉斯加国家石油储备区部分冬季油气勘探工作进行环境审查。美国内政部发布了相关通知，据《国会山报》报道。

豁免涵盖哪些工作

该豁免适用于用于确定石油蕴藏地点的地震勘测、临时道路建设以及勘探井钻探。这类工作通常在开始更大规模的石油开采前进行。

美国政府表示，该决定可能帮助石油公司更快获得燃料资源。政府还指出，此前已认定这类工作不会对环境造成重大影响。

美国土地管理局阿拉斯加分局局长凯文·彭德加斯特表示，这项豁免将使开发商能够更迅速地确定储备区内的能源资源。他说，这可能增加国内能源供应，有助于实现更稳定的能源成本，并为阿拉斯加社区和美国公众带来更多收入。

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环保人士的批评与行业立场

环保组织Earthjustice批评了这一决定。该组织律师珍妮特·贝林表示，政府试图在不进行进一步环境分析和公众讨论的情况下，加快大规模钻探和地震勘探。

该决定是在政府同时提议加快该储备区石油开采之后作出的。阿拉斯加国家石油储备区于1923年由时任美国总统沃伦·哈定设立，作为海军的紧急石油来源。该储备区内已批准钻探项目，同时自然保护人士对其对野生动物的影响表示担忧。

阿拉斯加石油和天然气协会支持内政部和美国政府采取的这一步骤。

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