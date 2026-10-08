Пентагон США ищет около 100 военнослужащих с опытом управления FPV-дронами для участия в этапе Gauntlet III программы Drone Dominance. В то же время американское Подразделение оборонных инноваций (DIU) стремится создать постоянный реестр операторов беспилотников из всех видов вооруженных сил США, сообщает Defense News.

Испытания беспилотных систем

Drone Dominance — программа Министерства обороны США стоимостью 1,1 млрд долларов, направленная на быстрое расширение американской отрасли малых беспилотных авиационных систем. В ее рамках компании подают малые беспилотные системы на конкурс, а наиболее успешные системы для военного применения планируют формировать в запасы.

Руководитель тестирования программы Эрин Черри заявила, что число операторов в будущем реестре не будут ограничивать. Отобранные для Gauntlet III военнослужащие смогут испытывать новые беспилотники, в том числе системы, которые еще не состоят на вооружении. Часть участников также пройдет специализированное обучение использованию одноразовых ударных дронов.

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Каких операторов ищут

DIU прежде всего приглашает военнослужащих, имеющих опыт управления FPV-дронами, в том числе в ручном режиме acro. Такие беспилотники применяются для разведки, наблюдения, ударных задач и боя на близкой дистанции.

В то же время отбор не будет ограничиваться только опытными пилотами FPV. В DIU будут оценивать навыки полета, тактические знания, опыт работы с полезной нагрузкой, дальней навигацией и полетами в городской застройке. В подразделении подчеркнули, что дрон должен быть пригоден не только для самых опытных операторов. Желающие могут заполнить форму выражения интереса; ответы будут направляться только заявителям с действующими военными адресами электронной почты .mil. Участие пилотов будут координировать через соответствующие виды вооруженных сил.

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