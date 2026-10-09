W połowie sierpnia u wschodnich wybrzeży Tajwanu odnotowano chiński statek rybacki Minfudingyu 07902, który w raporcie firmy Apex Aviation został określony jako jednostka pełniąca również funkcje chińskiej milicji morskiej. Jest to pierwszy znany przypadek pojawienia się takiego statku w tym rejonie, informuje Taipei Times.

Według Apex Aviation Minfudingyu 07902 działał wraz z kutrem Chińskiej Straży Przybrzeżnej 2502 oraz statkiem badawczym Xiang Yang Hong 03. Samolot rozpoznawczy firmy wykrył grupę jednostek w odległości ponad 30 mil morskich, czyli 55,6 kilometra, od powiatu Hualien. Statki były rozproszone w promieniu około 10 mil morskich.

Nasilenie aktywności u wybrzeży

Od czerwca Chiny regularnie prowadzą patrole jednostek straży przybrzeżnej u wschodnich wybrzeży Tajwanu. Dwóch wysokich rangą tajwańskich urzędników zaznajomionych z sytuacją oświadczyło, że trzy jednostki działały na obszarze, z którego chińskie statki zazwyczaj nie korzystają. Według jednego z nich jednostki te wyznaczono do wzmożonego monitorowania.

Jeden z urzędników przekazał, że tajwańskie władze śledziły statek rybacki jako część floty milicji morskiej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Według niego działał on w koordynacji z ćwiczeniami chińskiej straży przybrzeżnej, które urzędnik określił jako pościg morski. Dodał również, że przeznaczeniem takich jednostek jest prowadzenie faktycznego pościgu.

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Ocena tajwańskiego Ministerstwa Obrony

Ministerstwo Obrony Narodowej Tajwanu oświadczyło, że Chiny wykorzystują działania organów ścigania oraz działalność badawczą jako przykrywkę dla pościgu. Według oceny resortu Pekin dąży do rozszerzenia obszaru działań w warunkach braku konfliktu i stworzenia wrażenia faktycznej jurysdykcji.

Ministerstwo zaznaczyło również, że takie działania podważają porządek międzynarodowy i stawiają pod znakiem zapytania prawa morskie Tajwanu. Wojsko monitoruje aktywność Chin za pomocą środków rozpoznawczych, koordynując działania z innymi agencjami, w tym z Administracją Straży Przybrzeżnej.

Dyrektor ds. obrony i bezpieczeństwa w Apex Aviation Honor Hung powiedział, że chińskie okręty wojenne, jednostki straży przybrzeżnej, statki badawcze i niektóre statki cywilne działają w powiązanym ze sobą formacie, wywierając presję na wodach wokół Tajwanu. Jednocześnie podkreślił, że pojedyncza obserwacja nie wystarcza do ustalenia misji jednostek ani potwierdzenia koordynacji między nimi.

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