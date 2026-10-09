Filipiny odnotowały w ubiegłym miesiącu 101 okrętów marynarki wojennej i straży przybrzeżnej Chin w pobliżu kilku spornych obszarów na Morzu Południowochińskim. Według Taipei Times jest to niemal dwukrotnie więcej niż w poprzednim miesiącu, gdy filipińskie wojsko naliczyło 56 chińskich jednostek.

Statki w pobliżu spornych obszarów

Chińskie statki zauważono w pobliżu wyspy Thitu, gdzie stacjonuje filipiński garnizon, Drugiej Mielizny Thomasa, Mielizny Sabina oraz Mielizny Scarborough, kontrolowanej przez Chiny. Pekin rości sobie prawa do większości Morza Południowochińskiego, choć międzynarodowe orzeczenie uznało te roszczenia za pozbawione podstaw prawnych.

Rzecznik filipińskiej marynarki wojennej, kontradmirał Roy Vincent Trinidad, oświadczył, że zwiększanie chińskiej obecności ma na celu osłabienie determinacji Filipińczyków do utrzymania terytoriów, które Manila uważa za swoje. Nazwał tę taktykę „mission kill” — zniszczeniem zdolności do dalszego wykonywania misji.

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Wzajemne oskarżenia

W ubiegłym tygodniu Manila oskarżyła chińskie wojsko i straż przybrzeżną o nękanie filipińskich samolotów rządowych i łodzi w dwóch rejonach Morza Południowochińskiego, położonych w wyłącznej strefie ekonomicznej Filipin.

Według Manili chiński myśliwiec utrudniał lot filipińskiemu samolotowi turbośmigłowemu Cessna 208, który prowadził rutynowy patrol wojskowy w pobliżu Mielizny Scarborough. Oddzielnie filipińska straż przybrzeżna poinformowała, że chiński statek śledził i blokował filipińskie łodzie, które próbowały zbliżyć się do zagranicznego statku rybackiego podejrzewanego o połów ryb z użyciem dynamitu.

Pekin ostrzegł w tym tygodniu Manilę przed prowokacyjnymi działaniami na spornych wodach i oświadczył, że filipiński samolot Cessna w pobliżu Mielizny Scarborough naruszył chińską przestrzeń powietrzną.

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