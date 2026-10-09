Филиппины в прошлом месяце зафиксировали 101 корабль ВМС и береговой охраны Китая возле нескольких спорных участков в Южно-Китайском море. По данным Taipei Times, это почти вдвое больше, чем месяцем ранее, когда филиппинские военные насчитали 56 китайских судов.

Корабли возле спорных участков

Китайские корабли заметили возле острова Титу, где размещен филиппинский гарнизон, отмели Второго Томаса, отмели Сабина и отмели Скарборо, которую контролирует Китай. Пекин претендует на большую часть Южно-Китайского моря, хотя международное решение признало эти претензии не имеющими правовых оснований.

Представитель ВМС Филиппин контр-адмирал Рой Винсент Тринидад заявил, что наращивание китайского присутствия направлено на то, чтобы ослабить решимость филиппинцев удерживать территории, которые Манила считает своими. Он назвал такую тактику mission kill — уничтожением способности продолжать выполнение миссии.

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Взаимные обвинения

На прошлой неделе Манила обвинила китайские военные силы и береговую охрану в преследовании филиппинских правительственных самолетов и лодок в двух районах Южно-Китайского моря, расположенных в исключительной экономической зоне Филиппин.

По утверждению Манилы, китайский истребитель помешал филиппинскому турбовинтовому самолету Cessna 208, который выполнял обычное военное патрулирование возле отмели Скарборо. Отдельно береговая охрана Филиппин сообщила, что китайский корабль сопровождал и блокировал филиппинские лодки, пытавшиеся приблизиться к иностранному рыболовному судну, подозреваемому в ловле рыбы с использованием динамита.

Пекин на этой неделе предостерег Манилу от провокационных действий в спорных водах и заявил, что филиппинский самолет Cessna возле отмели Скарборо нарушил воздушное пространство Китая.

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