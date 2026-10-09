菲律宾上个月在南海数个争议区域附近发现了101艘中国海军和海警舰船。据《台北时报》报道，这一数量几乎是前一个月的两倍；当时菲律宾军方统计到56艘中国船只。

争议区域附近的舰船

中国舰船在蒂图岛附近被发现，菲律宾驻军驻扎在该岛；此外还出现在第二托马斯浅滩、萨比纳浅滩和由中国控制的斯卡伯勒浅滩附近。北京声称拥有南海大部分地区的主权，尽管一项国际裁决认定这些主张没有法律依据。

菲律宾海军发言人、海军少将罗伊·文森特·特立尼达表示，中国加强存在的目的在于削弱菲律宾人守住马尼拉认为属于其自身的领土的决心。他将这种策略称为“mission kill”——摧毁继续执行任务的能力。

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相互指责

上周，马尼拉指责中国军方和海警在南海两个位于菲律宾专属经济区内的区域骚扰菲律宾政府飞机和船只。

马尼拉称，一架中国战斗机干扰了一架在斯卡伯勒浅滩附近执行例行军事巡逻的菲律宾Cessna 208涡轮螺旋桨飞机。此外，菲律宾海警表示，一艘中国舰船跟踪并阻拦试图接近一艘外国渔船的菲律宾船只；该外国渔船涉嫌使用炸药捕鱼。

北京本周警告马尼拉不要在争议水域采取挑衅行动，并表示，菲律宾Cessna飞机在斯卡伯勒浅滩附近侵犯了中国领空。

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