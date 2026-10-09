Sondaż: Flávio Bolsonaro ma 53% przed drugą turą w Brazylii — Anadolu Agency
W Brazylii senator Flávio Bolsonaro wyprzedza prezydenta Luiza Inácia Lulę da Silvę o sześć punktów procentowych w pierwszym sondażu po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Według badania PoderData/Aya Bolsonaro popiera 53% respondentów, podczas gdy na Lulę gotowych jest głosować 47%, informuje Agencja Anadolu.
Dane sondażowe
Badanie przeprowadzono od 5 do 7 października za pomocą połączeń na telefony komórkowe i stacjonarne. Objęło ono 3 tysiące wywiadów w 705 gminach we wszystkich 27 stanach Brazylii. Deklarowany margines błędu sondażu wynosi 1,8 punktu procentowego.
Przed pierwszą turą sondaż PoderData/Aya wskazywał na równe poparcie dla kandydatów — po 50%. W nowym badaniu Bolsonaro zyskał trzy punkty procentowe, a Lula stracił tyle samo.
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Druga tura 25 października
W pierwszej turze 4 października Bolsonaro zdobył 47,03% ważnych głosów, a Lula — 45,16%. Żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50% ważnych głosów wymaganych do zwycięstwa w pierwszej turze, dlatego przeszli do drugiej tury, która odbędzie się 25 października.
Lula, który ubiega się o reelekcję, zmierzy się z Fláviem Bolsonaro, synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Oba sztaby starają się pozyskać poparcie wyborców kandydatów, którzy odpadli po pierwszej turze. Przed głosowaniem oczekiwane są także wyniki innych sondaży.