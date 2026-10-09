В Бразилии сенатор Флавиу Болсонару опережает президента Луиса Инасиу Лулу да Силву на шесть процентных пунктов в первом опросе после первого тура президентских выборов. Согласно исследованию PoderData/Aya, Болсонару поддерживают 53% респондентов, тогда как за Лулу готовы проголосовать 47%, сообщает агентство Anadolu.

Данные опроса

Исследование проводилось 5–7 октября посредством звонков на мобильные и стационарные телефоны. Оно охватило 3 тысячи интервью в 705 муниципалитетах всех 27 штатов Бразилии. Заявленная погрешность опроса составляет 1,8 процентного пункта.

Перед первым туром опрос PoderData/Aya фиксировал равную поддержку кандидатов — по 50%. В новом исследовании Болсонару прибавил три процентных пункта, а Лула потерял столько же.

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Второй тур 25 октября

В первом туре 4 октября Болсонару получил 47,03% действительных голосов, а Лула — 45,16%. Ни один из кандидатов не получил более 50% действительных голосов, необходимых для победы в первом туре, поэтому они вышли во второй тур, который состоится 25 октября.

Лула, стремящийся к переизбранию, будет соперничать с Флавиу Болсонару — сыном бывшего президента Жаира Болсонару. Оба штаба пытаются заручиться поддержкой избирателей кандидатов, выбывших после первого тура. Перед голосованием также ожидаются результаты других опросов.

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