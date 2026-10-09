在巴西，总统选举首轮结束后的首份民调显示，参议员弗拉维奥·博索纳罗领先总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦6个百分点。根据PoderData/Aya的调查，53%的受访者支持博索纳罗，47%准备投票给卢拉，阿纳多卢通讯社报道。

民调数据

该调查于10月5日至7日通过拨打手机和固定电话进行。调查涵盖巴西全部27个州705个市镇的3,000次访谈。该民调公布的误差幅度为1.8个百分点。

首轮投票前，PoderData/Aya民调显示两名候选人的支持率相同，均为50%。在最新调查中，博索纳罗增加了3个百分点，而卢拉则失去了同样的百分点。

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10月25日第二轮投票

在10月4日的首轮投票中，博索纳罗获得47.03%的有效票，卢拉获得45.16%。两名候选人均未获得首轮获胜所需的超过50%的有效票，因此进入将于10月25日举行的第二轮投票。

寻求连任的卢拉将与弗拉维奥·博索纳罗竞争，后者是前总统雅伊尔·博索纳罗的儿子。两方竞选团队都在试图争取首轮投票后出局候选人的选民支持。投票前还预计将公布其他民调结果。

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