数千人预计将在西班牙马德里参加纪念87岁的玛丽亚·德尔·卡门·阿瓦斯卡尔的游行。她在西班牙被称为玛丽卡门。这名退休妇女于周三晚在医院去世，距离她被从居住了70年的公寓中驱逐出去约两周。《卫报》报道。

阿瓦斯卡尔的公寓被一家投资公司买下，该公司试图将她的租金提高230%。在活动人士的支持下，她曾三次避免被驱逐，但该公司后来仍成功将她驱逐。

游行和纪念活动

马德里租户联盟宣布，将从太阳门广场的抗议营地举行纪念游行，前往阿瓦斯卡尔曾居住的建筑。她去世后，人们开始在楼前留下鲜花、蜡烛和纸条。

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纪念活动的到访者称玛丽卡门是争取可负担住房斗争的象征。一名曾帮助她抵抗此前驱逐企图的活动人士表示，希望她的死亡能成为人们对被逐出住房者态度的转折点。

住房危机与选举

阿瓦斯卡尔的故事在西班牙不同地区引发抗议，并使住房危机成为定于11月29日举行的提前议会选举的主要议题之一。社会党政府提出紧急措施，以更公平地规范租赁市场，但右翼和极右翼政党上周投票反对这些措施。

首相佩德罗·桑切斯向阿瓦斯卡尔的亲属和朋友表示慰问。保守派人民党领袖阿尔韦托·努涅斯·费霍也表示慰问，尽管其政党代表此前曾与极右翼一道，阻止在马德里地区议会和西班牙参议院举行一分钟默哀的尝试。

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