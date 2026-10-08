美国参议院质疑AI数据中心的收益 — TIME

美国参议院的一项调查称，大型科技公司可能在建设用于发展人工智能的数据中心的实际成本和收益问题上误导公众。民主党参议员伊丽莎白·沃伦、克里斯·范霍伦和理查德·布卢门撒尔的办公室进行了为期一年的审查，TIME报道。

调查人员审查了Amazon、Google、Meta、Microsoft、CoreWeave、Digital Realty和Equinix的活动。他们向这些公司索取信息，并对员工进行了访谈。报告称，数据中心开发商在寻求优惠政策时强调建设期间创造的就业岗位。与此同时，数家公司拒绝提供有关长期员工数量的完整数据。

能源消耗与就业岗位

一些公司表示，数据中心的长期员工规模约为每兆瓦用电需求配备一名员工。因此，一座100兆瓦的设施可能消耗约相当于10万户家庭的电力，同时在建设完成后提供约100个长期工作岗位。

报告还指出，对开发商而言，最大的收益可能不是房地产税优惠，而是计算机设备销售税豁免。文件作者估计，图形处理器约占一座平均一吉瓦AI数据中心成本的39%。

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消费者成本

参议院调查人员发现，七家公司中没有一家认同这样一项原则：本应由其支付因其数据中心而产生、若没有这些数据中心就无需建设的新能源基础设施费用。各公司表示，它们愿意承担维护自身设施的直接成本，但认为新的发电厂和输电线路也可能惠及其他消费者。

报告提到路易斯安那州里奇兰教区的一座发电厂，当地电力供应商Entergy正寻求收购该电厂。分析人士认为，这笔交易主要是由Meta计划建设的一座价值500亿美元的数据中心推动的，预计该数据中心将消耗4500兆瓦电力——约为整个新奥尔良峰值需求的四倍。据估计，这项收购可能使Entergy普通客户的月度账单增加8至13美元。Meta否认其项目应对这些费用负责。

协议透明度

报告还称，Amazon、Google、Meta和Microsoft在实施数据中心项目时经常寻求签订保密协议。调查作者认为，此类协议限制了公众对税收、电价和公共基础设施相关安排的监督。Microsoft告诉调查人员，它将停止要求地方政府签署此类协议，Amazon也宣布了类似政策。Google和Meta不同意在地方层面放弃这一做法。

9月，美国众议院以417票对3票通过了两党法案《Ratepayer Protection Act》。该法案规定，各州必须审议相关标准，据此包括数据中心在内的大型电力消费者将支付发电、输电和配电的额外成本。在美国参议院，该法案未能通过程序性表决：57名参议员投票反对推进该法案，43名投票赞成。

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