Расследование Сената США утверждает, что крупные технологические компании могут вводить общественность в заблуждение относительно реальных затрат и выгод от строительства дата-центров для развития искусственного интеллекта. Проверку в течение года проводили офисы сенаторов-демократов Элизабет Уоррен, Криса Ван Холлена и Ричарда Блюменталя, сообщает TIME.

Следователи изучали деятельность Amazon, Google, Meta, Microsoft, CoreWeave, Digital Realty и Equinix. Они запрашивали информацию у компаний и проводили собеседования с сотрудниками. Согласно отчету, девелоперы дата-центров делают акцент на рабочих местах во время строительства, когда добиваются льгот. В то же время несколько компаний отказались предоставить исчерпывающие данные о количестве постоянных сотрудников.

Энергопотребление и рабочие места

Некоторые компании сообщили, что постоянный штат дата-центра составляет примерно одного сотрудника на каждый мегаватт потребности в электроэнергии. Таким образом, объект мощностью 100 мегаватт может потреблять примерно столько же электроэнергии, сколько 100 тысяч домохозяйств, и при этом обеспечивать около 100 постоянных рабочих мест после завершения строительства.

В отчете также отмечено, что наибольшую выгоду девелоперам могут приносить не льготы по налогу на недвижимость, а освобождение от налога с продаж компьютерного оборудования. По оценке авторов документа, графические процессоры составляют около 39% затрат на средний ИИ-дата-центр мощностью один гигаватт.

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Расходы для потребителей

Сенатские следователи установили, что ни одна из семи компаний не согласилась с принципом, согласно которому она должна оплачивать новую энергетическую инфраструктуру, которая не была бы нужна без ее дата-центров. Компании заявили, что готовы покрывать прямые расходы на обслуживание своих объектов, однако считали, что новые электростанции и линии электропередачи могут быть полезны и другим потребителям.

В отчете упоминается электростанция в приходе Ричленд в штате Луизиана, которую местный поставщик электроэнергии Entergy стремится приобрести. Аналитики считают, что эта сделка прежде всего обусловлена запланированным Meta дата-центром стоимостью 50 млрд долларов, который, как ожидается, будет потреблять 4500 мегаватт электроэнергии — примерно вчетверо больше пикового спроса всего Нового Орлеана. По оценкам, приобретение может увеличить ежемесячные счета среднего клиента Entergy на 8–13 долларов. Meta отвергла утверждение, что именно ее проект ответственен за эти расходы.

Прозрачность соглашений

В отчете также утверждается, что Amazon, Google, Meta и Microsoft регулярно добивались соглашений о неразглашении при реализации проектов дата-центров. По мнению авторов расследования, такие соглашения ограничивали общественный контроль над договоренностями относительно налогов, тарифов на электроэнергию и государственной инфраструктуры. Microsoft сообщила следователям, что прекратит требовать такие соглашения от местных властей, а Amazon объявила аналогичную политику. Google и Meta не согласились отказаться от этой практики на местном уровне.

В сентябре Палата представителей США 417 голосами против трех одобрила двухпартийный законопроект Ratepayer Protection Act. Он предусматривает, что штаты должны рассмотреть стандарты, по которым крупные потребители электроэнергии, включая дата-центры, будут оплачивать дополнительные расходы на генерацию, передачу и распределение электроэнергии. В Сенате США законопроект не прошел процедурное голосование: 57 сенаторов проголосовали против его продвижения, 43 — за.

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