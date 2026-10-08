Senat USA podważył korzyści z centrów danych dla AI — TIME

Dochodzenie Senatu USA twierdzi, że duże firmy technologiczne mogą wprowadzać opinię publiczną w błąd co do rzeczywistych kosztów i korzyści budowy centrów danych na potrzeby rozwoju sztucznej inteligencji. Trwającą rok kontrolę prowadziły biura demokratycznych senatorów Elizabeth Warren, Chrisa Van Hollena i Richarda Blumenthala, informuje TIME.

Śledczy badali działalność Amazon, Google, Meta, Microsoft, CoreWeave, Digital Realty i Equinix. Zwracali się do firm o informacje i przeprowadzali rozmowy z pracownikami. Według raportu deweloperzy centrów danych podkreślają liczbę miejsc pracy podczas budowy, gdy ubiegają się o ulgi. Jednocześnie kilka firm odmówiło przekazania wyczerpujących danych o liczbie stałych pracowników.

Zużycie energii i miejsca pracy

Niektóre firmy podały, że stałe zatrudnienie w centrum danych wynosi około jednego pracownika na każdy megawat zapotrzebowania na energię elektryczną. Tym samym obiekt o mocy 100 megawatów może zużywać mniej więcej tyle energii elektrycznej, co 100 tys. gospodarstw domowych, a jednocześnie zapewniać około 100 stałych miejsc pracy po zakończeniu budowy.

W raporcie zaznaczono również, że deweloperom większe korzyści niż ulgi w podatku od nieruchomości mogą przynosić zwolnienia z podatku od sprzedaży sprzętu komputerowego. Według autorów dokumentu procesory graficzne stanowią około 39% kosztów przeciętnego centrum danych AI o mocy jednego gigawata.

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Koszty dla konsumentów

Senaccy śledczy ustalili, że żadna z siedmiu firm nie zgodziła się z zasadą, zgodnie z którą powinna opłacać nową infrastrukturę energetyczną, która nie byłaby potrzebna bez jej centrów danych. Firmy oświadczyły, że są gotowe pokrywać bezpośrednie koszty obsługi swoich obiektów, jednak uważały, że nowe elektrownie i linie przesyłowe mogą być użyteczne także dla innych odbiorców.

W raporcie wspomniano o elektrowni w parafii Richland w Luizjanie, którą lokalny dostawca energii elektrycznej Entergy chce nabyć. Analitycy uważają, że transakcję tę przede wszystkim spowodował planowany przez Meta warty 50 mld dolarów centrum danych, które ma zużywać 4500 megawatów energii elektrycznej — około czterokrotnie więcej niż szczytowe zapotrzebowanie całego Nowego Orleanu. Według szacunków nabycie może zwiększyć miesięczne rachunki przeciętnego klienta Entergy o 8–13 dolarów. Meta zaprzeczyła, że to jej projekt odpowiada za te koszty.

Przejrzystość umów

Raport twierdzi również, że Amazon, Google, Meta i Microsoft regularnie zabiegały o umowy o zachowaniu poufności podczas realizacji projektów centrów danych. Zdaniem autorów dochodzenia takie umowy ograniczały publiczną kontrolę nad ustaleniami dotyczącymi podatków, taryf za energię elektryczną i infrastruktury publicznej. Microsoft poinformował śledczych, że przestanie wymagać takich umów od władz lokalnych, a Amazon ogłosił podobną politykę. Google i Meta nie zgodziły się zrezygnować z tej praktyki na szczeblu lokalnym.

We wrześniu Izba Reprezentantów USA stosunkiem głosów 417 do trzech uchwaliła ponadpartyjny projekt ustawy Ratepayer Protection Act. Przewiduje on, że stany mają rozważyć standardy, zgodnie z którymi duzi odbiorcy energii elektrycznej, w tym centra danych, będą ponosić dodatkowe koszty wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. W Senacie USA projekt nie przeszedł głosowania proceduralnego: 57 senatorów zagłosowało przeciwko jego dalszemu procedowaniu, a 43 — za.

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