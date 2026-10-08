Сенат США поставив під сумнів вигоди дата-центрів для ШІ — TIME

Сенатське розслідування у США стверджує, що великі технологічні компанії можуть вводити громадськість в оману щодо реальних витрат і вигод від будівництва дата-центрів для розвитку штучного інтелекту. Перевірку протягом року вели офіси сенаторів-демократів Елізабет Воррен, Кріса Ван Голлена та Річарда Блументаля, повідомляє TIME.

Слідчі вивчали діяльність Amazon, Google, Meta, Microsoft, CoreWeave, Digital Realty та Equinix. Вони запитували інформацію в компаній і проводили співбесіди з працівниками. За даними звіту, девелопери дата-центрів наголошують на робочих місцях під час будівництва, коли домагаються пільг. Водночас кілька компаній відмовилися надати вичерпні дані про кількість постійних працівників.

Енергоспоживання та робочі місця

Деякі компанії повідомили, що постійний штат дата-центру становить приблизно одного працівника на кожен мегават потреби в електроенергії. Отже, об’єкт потужністю 100 мегаватів може споживати приблизно стільки ж електроенергії, як 100 тисяч домогосподарств, і водночас забезпечувати близько 100 постійних робочих місць після завершення будівництва.

У звіті також зазначено, що найбільшу вигоду девелоперам можуть давати не пільги з податку на нерухомість, а звільнення від податку з продажу комп’ютерного обладнання. За оцінкою авторів документа, графічні процесори становлять близько 39% витрат на середній ШІ-дата-центр потужністю один гігават.

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Витрати для споживачів

Сенатські слідчі встановили, що жодна із семи компаній не погодилася з принципом, за яким вона мала б оплачувати нову енергетичну інфраструктуру, яка не була б потрібна без її дата-центрів. Компанії заявляли, що готові покривати прямі витрати на обслуговування своїх об’єктів, однак вважали, що нові електростанції та лінії електропередачі можуть бути корисними й іншим споживачам.

У звіті згадано електростанцію в парафії Ричленд у штаті Луїзіана, яку місцевий постачальник електроенергії Entergy прагне придбати. Аналітики вважають, що цю угоду передусім зумовив запланований Meta дата-центр вартістю 50 млрд доларів, який, як очікується, споживатиме 4500 мегаватів електроенергії — приблизно вчетверо більше за піковий попит усього Нового Орлеана. За оцінками, придбання може збільшити щомісячні рахунки середнього клієнта Entergy на 8–13 доларів. Meta заперечила, що саме її проєкт відповідальний за ці витрати.

Прозорість угод

Звіт також стверджує, що Amazon, Google, Meta та Microsoft регулярно домагалися угод про нерозголошення під час реалізації проєктів дата-центрів. На думку авторів розслідування, такі угоди обмежували суспільний контроль за домовленостями щодо податків, тарифів на електроенергію та державної інфраструктури. Microsoft повідомила слідчим, що припинить вимагати таких угод від місцевої влади, а Amazon оголосила аналогічну політику. Google і Meta не погодилися відмовитися від цієї практики на місцевому рівні.

У вересні Палата представників США 417 голосами проти трьох схвалила двопартійний законопроєкт Ratepayer Protection Act. Він передбачає, що штати мають розглянути стандарти, за якими великі споживачі електроенергії, зокрема дата-центри, оплачуватимуть додаткові витрати на генерацію, передавання та розподіл електроенергії. У Сенаті США законопроєкт не пройшов процедурне голосування: 57 сенаторів проголосували проти його просування, 43 — за.

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