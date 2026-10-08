Tysiące osób ma wziąć udział w marszu pamięci w Madrycie w Hiszpanii ku czci 87-letniej Maríi del Carmen Abascal, znanej w kraju jako Maricarmen. Emerytka zmarła w szpitalu w środę wieczorem, około dwóch tygodni po eksmisji z mieszkania, w którym mieszkała przez 70 lat. Informuje o tym The Guardian.

Mieszkanie Abascal kupiła firma inwestycyjna, która chciała podnieść jej czynsz o 230%. Kobieta trzykrotnie uniknęła eksmisji dzięki wsparciu aktywistów, jednak ostatecznie firmie udało się ją eksmitować.

Marsz i memoriał

Madrycki związek najemców ogłosił procesję pamięci z obozu protestacyjnego na placu Puerta del Sol do budynku, w którym mieszkała Abascal. Po jej śmierci pod budynkiem zaczęto zostawiać kwiaty, świece i notatki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odwiedzający memoriał nazywali Maricarmen symbolem walki o dostępne cenowo mieszkania. Jeden z aktywistów, który pomagał jej przeciwstawiać się wcześniejszym próbom eksmisji, wyraził nadzieję, że jej śmierć stanie się punktem zwrotnym w podejściu do osób eksmitowanych z mieszkań.

Kryzys mieszkaniowy i wybory

Historia Abascal wywołała protesty w różnych częściach Hiszpanii i uczyniła kryzys mieszkaniowy jednym z głównych tematów przedterminowych wyborów parlamentarnych wyznaczonych na 29 listopada. Socjalistyczny rząd zaproponował nadzwyczajne środki na rzecz bardziej sprawiedliwej regulacji rynku najmu, jednak w ubiegłym tygodniu partie prawicowe i skrajnie prawicowe zagłosowały przeciwko nim.

Premier Pedro Sánchez złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom Abascal. Lider konserwatywnej Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo również wyraził współczucie, choć przedstawiciele jego partii wraz ze skrajną prawicą wcześniej blokowali próby uczczenia jej minutą ciszy w regionalnym parlamencie Madrytu i Senacie Hiszpanii.

Czytaj nas na