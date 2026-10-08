У Мадриді тисячі людей вийдуть на марш пам’яті пенсіонерки — The Guardian

В іспанському Мадриді тисячі людей мають вийти на марш пам’яті 87-річної Марії дель Кармен Абаскаль, відомої в країні як Марікармен. Пенсіонерка померла в лікарні в середу ввечері — приблизно через два тижні після виселення з квартири, у якій вона прожила 70 років. Про це повідомляє The Guardian.

Квартиру Абаскаль придбала інвестиційна компанія, яка прагнула підвищити її орендну плату на 230%. Жінка тричі уникала виселення за підтримки активістів, однак згодом компанії вдалося виселити її.

Марш і меморіал

Мадридська спілка орендарів оголосила пам’ятну ходу від протестового табору на площі Пуерта-дель-Соль до будинку, де жила Абаскаль. Після її смерті біля будинку почали залишати квіти, свічки та записки.

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Відвідувачі меморіалу називали Марікармен символом боротьби за доступне житло. Один з активістів, який допомагав їй протидіяти попереднім спробам виселення, висловив сподівання, що її смерть стане переломним моментом у ставленні до людей, яких виселяють із житла.

Житлова криза і вибори

Історія Абаскаль спричинила протести в різних частинах Іспанії та зробила житлову кризу однією з головних тем дострокових парламентських виборів, призначених на 29 листопада. Соціалістичний уряд запропонував екстрені заходи для більш справедливого регулювання ринку оренди, але минулого тижня праві та ультраправі партії проголосували проти них.

Прем’єр-міністр Педро Санчес висловив співчуття рідним і друзям Абаскаль. Лідер консервативної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхо також висловив співчуття, хоча представники його партії разом з ультраправими раніше блокували спроби провести хвилину мовчання в регіональному парламенті Мадрида та Сенаті Іспанії.

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