Тысячи людей должны выйти на марш памяти 87-летней Марии дель Кармен Абаскаль, известной в Испании как Марикармен, в испанском Мадриде. Пенсионерка умерла в больнице в среду вечером — примерно через две недели после выселения из квартиры, в которой она прожила 70 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Квартиру Абаскаль приобрела инвестиционная компания, стремившаяся повысить ее арендную плату на 230%. Женщина трижды избегала выселения при поддержке активистов, однако впоследствии компании удалось ее выселить.

Марш и мемориал

Мадридский союз арендаторов объявил о памятном шествии от протестного лагеря на площади Пуэрта-дель-Соль до дома, где жила Абаскаль. После ее смерти у дома начали оставлять цветы, свечи и записки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Посетители мемориала называли Марикармен символом борьбы за доступное жилье. Один из активистов, помогавший ей противостоять предыдущим попыткам выселения, выразил надежду, что ее смерть станет переломным моментом в отношении к людям, которых выселяют из жилья.

Жилищный кризис и выборы

История Абаскаль вызвала протесты в разных частях Испании и сделала жилищный кризис одной из главных тем досрочных парламентских выборов, назначенных на 29 ноября. Социалистическое правительство предложило экстренные меры для более справедливого регулирования рынка аренды, но на прошлой неделе правые и ультраправые партии проголосовали против них.

Премьер-министр Педро Санчес выразил соболезнования родным и друзьям Абаскаль. Лидер консервативной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо также выразил соболезнования, хотя представители его партии вместе с ультраправыми ранее блокировали попытки провести минуту молчания в региональном парламенте Мадрида и Сенате Испании.

Читай нас в