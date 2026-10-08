10月8日，在冰岛雷克雅未克举行的外交部长会议上，加拿大和冰岛支持加强北约在北极和北大西洋的存在及态势。据阿纳多卢通讯社报道，双方强调共同致力于建设一个安全、稳定和繁荣的北极。

安全与防务

加拿大外交部长阿妮塔·阿南德和冰岛外交部长索尔盖尔杜尔·卡特琳·贡纳尔斯多蒂尔讨论了北极问题、安全与防务、共同的地缘政治优先事项，以及加强贸易、投资和创新伙伴关系的机会。

两国外长欢迎根据今年早些时候签署的更新版谅解备忘录加强安全与防务合作。她们称，两国外交办公室共同设在努克，是合作的一个实际例子。

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支持乌克兰与经济合作

就乌克兰问题，两位部长重申团结一致，并全面支持乌克兰在国际公认边界内的主权、独立和领土完整。她们还强调，原住民和青年积极且有实质性地参与北极事务的重要性。

加拿大和冰岛欢迎就可能升级加拿大与欧洲自由贸易联盟成员国——冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士——之间自由贸易协定进行讨论。此外，双方同意建立加拿大—冰岛地热能源网络，私营部门、原住民伙伴和政府机构将参与其中。该网络旨在寻找合作机会，包括在北部和偏远社区开展合作，并发展清洁技术。

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