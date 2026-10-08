Podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych w Reykjavíku na Islandii 8 października Kanada i Islandia poparły wzmocnienie obecności i pozycji NATO w Arktyce oraz na Północnym Atlantyku. Jak podaje Agencja Anadolu, strony podkreśliły wspólne zaangażowanie na rzecz bezpiecznej, stabilnej i prosperującej Arktyki.

Bezpieczeństwo i obrona

Minister spraw zagranicznych Kanady Anita Anand i minister spraw zagranicznych Islandii Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir omówiły kwestie arktyczne, bezpieczeństwo i obronę, wspólne priorytety geopolityczne, a także możliwości wzmocnienia partnerstwa w handlu, inwestycjach i innowacjach.

Szefowe resortów spraw zagranicznych z zadowoleniem przyjęły zacieśnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony zgodnie ze zaktualizowanym memorandum o porozumieniu podpisanym wcześniej w tym roku. Jako praktyczny przykład współpracy wskazały wspólną lokalizację biur dyplomatycznych obu krajów w Nuuk.

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Wsparcie dla Ukrainy i współpraca gospodarcza

W kwestii Ukrainy ministerki potwierdziły solidarność i pełne wsparcie dla jej suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Podkreśliły również znaczenie aktywnego i merytorycznego udziału ludów rdzennych oraz młodzieży w sprawach Arktyki.

Kanada i Islandia z zadowoleniem przyjęły rozmowy na temat możliwej modernizacji umowy o wolnym handlu między Kanadą a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu — Islandią, Liechtensteinem, Norwegią i Szwajcarią. Ponadto strony uzgodniły utworzenie kanadyjsko-islandzkiej sieci w dziedzinie energii geotermalnej z udziałem sektora prywatnego, partnerów spośród ludów rdzennych oraz struktur rządowych. Jej celem jest poszukiwanie możliwości współpracy, w tym w społecznościach północnych i odległych, a także rozwój czystych technologii.

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