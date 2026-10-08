На встрече министров иностранных дел в Рейкьявике, Исландия, 8 октября Канада и Исландия поддержали усиление присутствия и позиций НАТО в Арктике и Северной Атлантике. По данным агентства Anadolu, стороны подчеркнули общую приверженность безопасной, стабильной и процветающей Арктике.

Безопасность и оборона

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд и министр иностранных дел Исландии Торгердюр Катрин Гуннарсдоттир обсудили арктические вопросы, безопасность и оборону, общие геополитические приоритеты, а также возможности укрепления партнерства в торговле, инвестициях и инновациях.

Главы внешнеполитических ведомств приветствовали усиление сотрудничества в сфере безопасности и обороны в соответствии с обновленным меморандумом о взаимопонимании, подписанным ранее в этом году. Практическим примером взаимодействия они назвали совместное размещение дипломатических офисов двух стран в Нууке.

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Поддержка Украины и экономическое сотрудничество

Относительно Украины министры подтвердили солидарность и полную поддержку ее суверенитета, независимости и территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Они также подчеркнули важность активного и содержательного участия коренных народов и молодежи в арктических делах.

Канада и Исландия приветствовали обсуждение возможной модернизации соглашения о свободной торговле между Канадой и государствами Европейской ассоциации свободной торговли — Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией. Кроме того, стороны договорились создать канадско-исландскую сеть в сфере геотермальной энергетики с участием частного сектора, партнеров из числа коренных народов и правительственных структур. Ее целью является поиск возможностей для сотрудничества, в частности в северных и отдаленных общинах, а также развитие чистых технологий.

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