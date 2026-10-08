巴勒斯坦立法委员会选举可能推迟——The National

巴勒斯坦正在讨论推迟原定于2026年11月28日举行的立法委员会选举。据《The National》报道，援引消息人士称，相关决定可能在未来几天内作出。

20年来首次选举

上一次巴勒斯坦立法委员会选举于2006年举行。当时哈马斯获胜，导致该组织与执政的法塔赫运动之间出现分裂。巴勒斯坦民族权力机构主席兼法塔赫领导人马哈茂德·阿巴斯于2005年当选，目前通过法令执政。

阿巴斯曾公开承诺，2026年将成为巴勒斯坦民主之年。此前，欧盟威胁称，如果不满足改革要求，将削减资金支持。

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投票准备工作

选举委员会主席贾米勒·哈利迪对巴勒斯坦媒体表示，尽管面临安全、后勤和技术障碍，加沙地带和约旦河西岸的投票准备工作仍在继续。他表示，委员会正在寻找传统投票箱和投票墨水的替代方案，而以色列仍在阻止这些物资进口至加沙。

根据巴勒斯坦政策与民意调查研究中心8月在1270名受访者中开展的一项调查，44%的参与者不相信选举会按计划举行。2021年，阿巴斯取消了举行总统选举的尝试，理由是以色列拒绝允许被占领的东耶路撒冷选民参与。

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