В Палестине обсуждают перенос выборов в Законодательный совет, запланированных на 28 ноября 2026 года. Решение могут принять в ближайшие дни, сообщает The National со ссылкой на источники.

Первые выборы за 20 лет

Последние выборы в Палестинский законодательный совет состоялись в 2006 году. Тогда победил ХАМАС, что привело к расколу между группировкой и правящим движением ФАТХ. Президент Палестинской администрации и лидер ФАТХ Махмуд Аббас был избран в 2005 году и сейчас правит указами.

Аббас публично обещал, что 2026 год станет годом палестинской демократии. Это произошло после того, как Европейский союз пригрозил сократить финансирование в случае невыполнения требований по реформам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Подготовка к голосованию

Глава избирательной комиссии Джамиль аль-Халиди заявил палестинским СМИ, что подготовка к голосованию в секторе Газа и на Западном берегу продолжается, несмотря на препятствия в сфере безопасности, логистики и техники. По его словам, комиссия ищет альтернативы традиционным избирательным урнам и чернилам для голосования, ввоз которых в Газу Израиль продолжает блокировать.

Согласно опросу Палестинского центра политики и исследований общественного мнения, проведенному в августе среди 1270 респондентов, 44% участников не верили, что выборы состоятся в запланированный срок. В 2021 году Аббас отменил попытку провести президентские выборы, сославшись на отказ Израиля разрешить участие избирателей в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Читай нас в