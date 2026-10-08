W Palestynie dyskutowane jest przełożenie wyborów do Rady Legislacyjnej, zaplanowanych na 28 listopada 2026 roku. Decyzja może zostać podjęta w najbliższych dniach, poinformował The National, powołując się na źródła.

Pierwsze wybory od 20 lat

Ostatnie wybory do Palestyńskiej Rady Legislacyjnej odbyły się w 2006 roku. Wówczas zwyciężył Hamas, co doprowadziło do rozłamu między tym ugrupowaniem a rządzącym ruchem Fatah. Prezydent Autonomii Palestyńskiej i lider Fatahu Mahmud Abbas został wybrany w 2005 roku i obecnie rządzi dekretami.

Abbas publicznie obiecał, że 2026 rok będzie rokiem palestyńskiej demokracji. Stało się to po tym, jak Unia Europejska zagroziła ograniczeniem finansowania w przypadku niespełnienia wymogów dotyczących reform.

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Przygotowania do głosowania

Przewodniczący komisji wyborczej Dżamil al-Chalidi powiedział palestyńskim mediom, że przygotowania do głosowania w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu trwają mimo przeszkód związanych z bezpieczeństwem, logistyką i kwestiami technicznymi. Jak zaznaczył, komisja szuka alternatyw dla tradycyjnych urn wyborczych i tuszu do głosowania, którego import do Gazy Izrael nadal blokuje.

Według sondażu Palestyńskiego Centrum Badań Politycznych i Opinii Publicznej, przeprowadzonego w sierpniu wśród 1270 respondentów, 44% uczestników nie wierzyło, że wybory odbędą się w zaplanowanym terminie. W 2021 roku Abbas odwołał próbę przeprowadzenia wyborów prezydenckich, powołując się na odmowę Izraela dotyczącą dopuszczenia do udziału wyborców w okupowanej Wschodniej Jerozolimie.

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