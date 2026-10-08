Prezydent USA Donald Trump podczas wydarzenia kampanijnego w San Antonio w Teksasie oświadczył, że nie chce już zawierać porozumienia z Iranem. Twierdził również, że strona irańska jest gotowa zaoferować Stanom Zjednoczonym cokolwiek.

Negocjacje i możliwe uderzenia

Jak informuje CNBC, specjalny wysłannik USA na Bliski Wschód Steve Witkoff pracował nad porozumieniem z Iranem. Trump pozytywnie ocenił jego pracę.

NBC News, powołując się na amerykańskiego urzędnika oraz inną osobę zaznajomioną z rozmowami, podało, że prezydent USA i jego zespół ds. bezpieczeństwa narodowego rozważali możliwość wznowienia zakrojonych na szeroką skalę operacji wojskowych w najbliższych tygodniach. Axios wcześniej pisał, że możliwe wznowienie działań wojennych może obejmować zakrojone na szeroką skalę bombardowania irańskich obiektów energetycznych, infrastrukturalnych i nuklearnych.

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Reakcja Teheranu

Wcześniej w tym tygodniu Trump oświadczył, że Waszyngton nie wie, kto rządzi Iranem podczas negocjacji w sprawie zakończenia konfliktu. Irańscy urzędnicy odrzucili tę ocenę. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghaei powiedział, że problemem są sprzeczne stanowiska i niejednoznaczne sygnały ze strony amerykańskich urzędników.

Rynek ropy

Według Kpler ceny ropy pozostawały wysokie, choć eksport z Bliskiego Wschodu niemal powrócił do poziomu sprzed konfliktu. Łączne wolumeny ropy naftowej opuszczającej Zatokę Perską, z wyłączeniem Iranu, wraz z wolumenami z Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wynosiły około 18,5 mln baryłek dziennie. Analityk Kpler Matt Wright prognozuje powolną i nierównomierną normalizację transportu w przypadku kontynuacji konfliktu.

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