Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Berlinie, że Londyn jest otwarty na przystąpienie Niemiec do Global Combat Air Programme (GCAP). Jest to program opracowania myśliwca nowej generacji, w którym uczestniczą już Wielka Brytania, Włochy i Japonia, poinformowała Anadolu Agency.

Rozmowy z partnerami

Burnham powiedział, że kwestia udziału Niemiec w GCAP będzie rozwijana we współpracy z pozostałymi partnerami programu — Włochami i Japonią. Podkreślił również potrzebę pogłębiania dwustronnej współpracy gospodarczej między Wielką Brytanią a Niemcami, w szczególności w dziedzinach gospodarki i obronności.

GCAP przewiduje opracowanie mało wykrywalnego wielozadaniowego samolotu bojowego szóstej generacji. Oczekuje się, że wejdzie on do służby od 2035 roku. Zainteresowanie Berlina wstępnymi rozmowami na temat programu pojawiło się po upadku wspólnego niemiecko-francuskiego projektu lotniczego.

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Obrona i zagrożenia hybrydowe

Podczas konferencji prasowej Burnham mówił również o współpracy obu krajów w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, w tym o nowym partnerstwie na rzecz przeciwdziałania atakom hybrydowym. Według niego Wielka Brytania i Niemcy regularnie mierzą się z takimi zagrożeniami, w tym z ingerencją w procesy demokratyczne.

Burnham potwierdził zamiar rządu pogłębiania współpracy z Unią Europejską na rzecz wzrostu gospodarczego i współdziałania w kwestii nieregularnej migracji. W Berlinie ratyfikował Traktat Kensingtonski — dwustronną umowę, którą w ubiegłym roku podpisali Merz i ówczesny premier Keir Starmer. Dokument dotyczy współpracy obronnej, migracyjnej i gospodarczej między dwoma krajami.

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