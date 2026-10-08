英国对德国加入GCAP持开放态度——阿纳多卢通讯社

英国首相安迪·伯纳姆在柏林与德国总理弗里德里希·默茨举行的联合新闻发布会上表示，伦敦对德国加入全球作战航空计划（GCAP）持开放态度。这是一项研发新一代战斗机的计划，英国、意大利和日本已经参与其中，阿纳多卢通讯社报道。

与合作伙伴的谈判

伯纳姆表示，德国参与GCAP的问题将与该计划的其他合作伙伴意大利和日本协调推进。他还强调，有必要深化英国与德国之间的双边经济合作，尤其是在经济和国防领域。

GCAP предусматривает разработку малозаметного многоцелевого боевого самолёта шестого поколения. Ожидается, что он поступит на вооружение с 2035 года. Berlin’s interest in preliminary talks on the programme emerged after the collapse of a joint German-French aviation project.

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国防与混合威胁

在新闻发布会上，伯纳姆还谈及两国在国防和安全领域的合作，包括建立新的伙伴关系以应对混合攻击。他表示，英国和德国经常面临此类威胁，包括对民主进程的干预。

伯纳姆确认，政府打算深化与欧洲联盟的合作，以促进经济增长并在非正常移民问题上开展协作。他在柏林批准了《肯辛顿条约》——一项由默茨和时任首相基尔·斯塔默于去年签署的双边协议。该文件涉及两国之间的国防、移民和经济合作。

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