欧盟与海合会利雅得峰会定于10月24日举行——The National

欧盟与海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）领导人计划于10月24日在沙特阿拉伯利雅得举行第二届欧盟-GCC峰会。双方希望深化在安全、能源、贸易和经济合作领域的互动。

峰会议程

欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔在致欧盟领导人和海湾国家的邀请函中提议讨论关键地区议题。他将和平与安全、互联互通、贸易、经济合作、能源和流动性列为优先事项。

据The National报道，在地区局势不稳定的背景下，27位欧盟领导人出席利雅得峰会，可能成为支持沙特阿拉伯和其他海湾国家的重要信号。上一届欧盟-GCC峰会于2024年在布鲁塞尔举行；这是双方于1989年达成最初合作协议后的首次峰会。

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贸易与海上任务

欧盟是GCC国家的第二大贸易伙伴，GCC国家包括阿联酋、沙特阿拉伯、巴林、科威特、阿曼和卡塔尔。欧盟委员会数据显示，过去十年间，欧盟与GCC之间的贸易额增长了约30%，其中欧盟进口增长约54%，出口增长20%。燃料占欧盟从GCC国家进口总额的75%以上。

峰会背景下还在讨论加强欧盟Aspides防御性海上任务。其授权范围涵盖曼德海峡和霍尔木兹海峡，以及红海国际水域；该任务目前在红海行动。意大利和法国各自为该任务部署了一艘护卫舰，战略指挥由希腊负责。

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