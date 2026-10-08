在美国，“伊萨亚斯”飓风正接近墨西哥湾北部海岸。从路易斯安那州到佛罗里达州的数百万居民处于警报之下，面临危险风暴潮、飓风级大风、强降雨和洪灾风险，《卫报》报道。

预计将增强

周三凌晨，“伊萨亚斯”从热带风暴增强为飓风，成为2026年大西洋飓风季的首个飓风。根据美国国家气象局的数据，它为一级飓风，持续风速达到每小时80英里。

预报员预计，飓风将在10月8日晚些时候从尤卡坦半岛以北经过，并于周五晚些时候或周六早些时候在墨西哥湾北部海岸登陆。美国国家气象局警告称，“伊萨亚斯”在接近海岸前可能会增强并成为强飓风。

疏散与紧急状态

从密西西比河河口到佛罗里达州斯坦哈奇市均已发布风暴潮警报。当地居民被敦促遵从地方当局的指示，如接到命令则撤离。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

从密西西比州海洋斯普林斯到佛罗里达州贝县和格尔夫县交界处已发布飓风警报。预计佛罗里达狭长地带、阿拉巴马州南部和密西西比州将出现破坏性大风，并可能发生长时间停电。

从周五至周末，墨西哥湾中部沿岸以及美国东南部大部分地区预计将出现强降雨、突发性和城市内涝，部分地区还可能发生河流洪水。周五夜间，阿拉巴马州沿海地区、佛罗里达狭长地带和佐治亚州最西南部也可能出现个别龙卷风。

阿拉巴马州州长凯·艾维宣布40个县进入紧急状态，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯宣布25个县进入紧急状态。在佛罗里达州奥卡卢萨县，部分沿海地区居民被命令撤离。佛罗里达州和阿拉巴马州的多个学区也宣布在飓风接近前停课。

关注我们在