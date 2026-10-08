Przywódcy Unii Europejskiej i Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC) planują 24 października w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej przeprowadzić drugi szczyt UE-GCC. Strony chcą pogłębić współpracę w dziedzinach bezpieczeństwa, energetyki, handlu i współpracy gospodarczej.

Program szczytu

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa w liście zapraszającym przywódców UE i państw Zatoki zaproponował omówienie kluczowych kwestii regionalnych. Wśród priorytetów wymienił pokój i bezpieczeństwo, łączność, handel, współpracę gospodarczą, energetykę i mobilność.

Jak informuje The National, obecność 27 przywódców UE w Rijadzie może stać się ważnym sygnałem wsparcia dla Arabii Saudyjskiej i innych państw Zatoki w obliczu regionalnej niestabilności. Poprzedni szczyt UE-GCC odbył się w Brukseli w 2024 roku; był pierwszym od zawarcia początkowego porozumienia o współpracy między stronami w 1989 roku.

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Handel i misja morska

UE jest drugim co do wielkości partnerem handlowym państw GCC: ZEA, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Kuwejtu, Omanu i Kataru. Według danych Komisji Europejskiej w ostatnim dziesięcioleciu wymiana handlowa między UE a GCC wzrosła o około 30%: import do UE — o około 54%, a eksport — o 20%. Paliwa stanowią ponad 75% importu UE z państw GCC.

W kontekście szczytu omawiane jest także wzmocnienie obronnej misji morskiej UE Aspides. Jej mandat obejmuje cieśniny Bab al-Mandab i Ormuz, a także wody międzynarodowe Morza Czerwonego; obecnie misja działa na Morzu Czerwonym. W ramach misji Włochy i Francja rozmieściły po jednej fregacie, a strategiczne dowództwo sprawuje Grecja.

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