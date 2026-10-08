Саміт ЄС і GCC в Ер-Ріяді запланували на 24 жовтня — The National

Лідери Європейського Союзу та Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC) планують провести 24 жовтня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, другий саміт ЄС–GCC. Сторони хочуть поглибити взаємодію у сферах безпеки, енергетики, торгівлі та економічного співробітництва.

Порядок денний саміту

Президент Європейської ради Антоніу Кошта в листі-запрошенні до лідерів ЄС і держав Затоки запропонував обговорити ключові регіональні питання. Серед пріоритетів він назвав мир і безпеку, взаємопов’язаність, торгівлю, економічну співпрацю, енергетику та мобільність.

Як повідомляє The National, присутність 27 лідерів ЄС в Ер-Ріяді може стати важливим сигналом підтримки Саудівської Аравії та інших держав Затоки на тлі регіональної нестабільності. Попередній саміт ЄС–GCC відбувся у Брюсселі 2024 року; він став першим після укладення початкової угоди про співпрацю між сторонами у 1989 році.

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Торгівля і морська місія

ЄС є другим за величиною торговельним партнером держав GCC: ОАЕ, Саудівської Аравії, Бахрейну, Кувейту, Оману та Катару. За даними Єврокомісії, за останнє десятиліття обсяг торгівлі між ЄС і GCC зріс приблизно на 30%: імпорт до ЄС — приблизно на 54%, а експорт — на 20%. Паливо становить понад 75% імпорту ЄС із країн GCC.

Також у контексті саміту обговорюється посилення оборонної морської місії ЄС Aspides. Її мандат охоплює Баб-ель-Мандебську та Ормузьку протоки, а також міжнародні води Червоного моря; нині місія діє в Червоному морі. Італія та Франція розгорнули в межах місії по одному фрегату, а стратегічне командування здійснює Греція.

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