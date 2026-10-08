Лидеры Европейского Союза и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) планируют провести 24 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, второй саммит ЕС-GCC. Стороны хотят углубить взаимодействие в сферах безопасности, энергетики, торговли и экономического сотрудничества.

Повестка дня саммита

Председатель Европейского совета Антониу Кошта в письме-приглашении лидерам ЕС и государств Залива предложил обсудить ключевые региональные вопросы. Среди приоритетов он назвал мир и безопасность, взаимосвязанность, торговлю, экономическое сотрудничество, энергетику и мобильность.

Как сообщает The National, присутствие 27 лидеров ЕС в Эр-Рияде может стать важным сигналом поддержки Саудовской Аравии и других государств Залива на фоне региональной нестабильности. Предыдущий саммит ЕС-GCC состоялся в Брюсселе в 2024 году; он стал первым после заключения первоначального соглашения о сотрудничестве между сторонами в 1989 году.

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Торговля и морская миссия

ЕС является вторым по величине торговым партнером государств GCC: ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Катара. По данным Еврокомиссии, за последнее десятилетие объем торговли между ЕС и GCC вырос примерно на 30%: импорт в ЕС — примерно на 54%, а экспорт — на 20%. Топливо составляет более 75% импорта ЕС из стран GCC.

Также в контексте саммита обсуждается усиление оборонной морской миссии ЕС Aspides. Ее мандат охватывает Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы, а также международные воды Красного моря; в настоящее время миссия действует в Красном море. Италия и Франция развернули в рамках миссии по одному фрегату, а стратегическое командование осуществляет Греция.

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