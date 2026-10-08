在波兰，波兰国家银行行长亚当·格拉平斯基表示，要求在国家法庭追究其责任的程序毫无根据，并损害国家的内部利益。据RMF24报道，他还认为，该案件可能对波兰的国际关系产生负面影响。

议会委员会审议

10月9日，议会宪法责任委员会应批准关于审议将格拉平斯基提交国家法庭追究责任的动议的工作报告。该委员会自2024年5月起审理此案，并已听取了50多名证人的证词。

最初的动议由执政联盟的一组议员于2024年3月提出。委员会批准报告后，众议院将决定是否可能追究波兰国家银行行长的责任。为此需要获得绝对多数票。

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所提指控的内容

格拉平斯基被指控，其中包括，在2020年至2021年购买资产期间通过间接方式为预算赤字融资，从而违反宪法和法律。动议还提及，在未获得货币政策委员会适当授权的情况下进行这些购买，以及可能违反政治中立要求。

波兰国家银行行长表示，中央银行不会屈服于政治压力，众议院和政府无权干预其货币政策。波兰宪法法庭于2024年对在此类程序期间暂停波兰国家银行行长职务的规定提出质疑。格拉平斯基自2016年起担任波兰国家银行行长，其第二个也是最后一个任期将于2028年6月结束。

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