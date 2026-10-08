В Польше глава Национального банка Польши Адам Глапиньский заявил, что производство по вопросу привлечения его к ответственности перед Государственным трибуналом является безосновательным и вредит внутренним интересам страны. По данным RMF24, он также считает, что дело может негативно повлиять на международные отношения Польши.

Рассмотрение в парламентской комиссии

9 октября парламентская Комиссия конституционной ответственности должна утвердить отчет по итогам работы над ходатайством о привлечении Глапиньского к ответственности перед Государственным трибуналом. Комиссия работает над этим делом с мая 2024 года и заслушала более 50 свидетелей.

Первоначальное ходатайство в марте 2024 года подала группа депутатов правящей коалиции. После утверждения отчета комиссией решение о возможном привлечении главы НБП к ответственности примет Сейм. Для этого необходимо абсолютное большинство голосов.

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Суть выдвинутых претензий

Глапиньскому вменяют, в частности, нарушение Конституции и законов путем косвенного финансирования бюджетного дефицита во время выкупа активов в 2020–2021 годах. Также в ходатайстве говорится о проведении этого выкупа без надлежащего полномочия Совета по денежно-кредитной политике и возможном нарушении требования политической нейтральности.

Глава НБП заявил, что центральный банк не поддастся политическому давлению, а Сейм и правительство не имеют права вмешиваться в его денежно-кредитную политику. Конституционный трибунал Польши в 2024 году поставил под сомнение положения об отстранении главы НБП на время такого производства. Глапиньский возглавляет Национальный банк Польши с 2016 года, а его второй и последний срок полномочий заканчивается в июне 2028 года.

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