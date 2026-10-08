英国宣布对38家俄罗斯能源公司、影子船队油轮及金融网络实施新制裁，《莫斯科时报》报道。英国外交部门表示，这些限制措施针对的是据其称协助资助俄罗斯战争行动的实体。

能源和影子船队

英国对两家俄罗斯能源生产商实施了制裁。伦敦表示，此后相关限制覆盖了俄罗斯石油总生产能力的逾90%。

制裁名单还纳入了12艘油轮。受到英国限制措施的影子船队船只总数已超过600艘。

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伦敦还将另外17个向俄罗斯供应高优先级货物的实体和个人列入名单。其中包括进口对生产弹道导弹和无人机至关重要的机床和电子产品的进口商。受制裁人员包括荷兰公民亚历山大·扬·亨德里克·塔特索尔，他被指与已受制裁的土耳其贸易商Redwing Metal有关联。

金融网络

英国还单独将五家金融实体列入制裁名单，以打击被用于规避西方制裁的替代支付系统和加密货币交易所。其中一家实体注册于加拿大，另外三家注册于吉尔吉斯斯坦。

英国部门称，两个新受制裁的平台直接协助了A7影子银行网络的交易。美国财政部此前表示，从2025年1月至2026年6月，通过该网络的次级代理商完成的全球交易额超过170亿美元。

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