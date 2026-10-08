W Wielkiej Brytanii ogłoszono nowe sankcje wobec 38 rosyjskich firm energetycznych, tankowców naftowych floty cieni oraz sieci finansowych, informuje The Moscow Times. Według brytyjskiego resortu spraw zagranicznych ograniczenia są wymierzone w podmioty, które, jak twierdzi, pomagają finansować rosyjski wysiłek wojenny.

Energetyka i flota cieni

Wielka Brytania nałożyła sankcje na dwóch rosyjskich producentów energii. W Londynie oświadczono, że po tym kroku ograniczenia obejmują ponad 90% całkowitych mocy wydobywczych ropy w Rosji.

Na listę sankcyjną wpisano również 12 tankowców. Łączna liczba statków floty cieni objętych brytyjskimi ograniczeniami przekroczyła 600.

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Londyn dopisał też do listy kolejnych 17 podmiotów i osób fizycznych dostarczających do Rosji towary o wysokim priorytecie. Wśród nich są importerzy obrabiarek i elektroniki, ważnych dla produkcji rakiet balistycznych i dronów. Wśród osób objętych sankcjami jest obywatel Niderlandów Alexander Jan Hendrik Tattersall, powiązany z objętym sankcjami tureckim traderem Redwing Metal.

Sieci finansowe

Osobno Wielka Brytania wpisała na listę sankcyjną pięć struktur finansowych w ramach przeciwdziałania alternatywnym systemom płatniczym i giełdom kryptowalut wykorzystywanym do omijania zachodnich sankcji. Jedna z tych struktur jest zarejestrowana w Kanadzie, a trzy kolejne w Kirgistanie.

Według brytyjskiego resortu dwie nowo objęte sankcjami platformy bezpośrednio ułatwiały transakcje sieci bankowości cienia A7. Departament Skarbu USA wcześniej oświadczył, że za pośrednictwem subagentów tej sieci od stycznia 2025 roku do czerwca 2026 roku przeprowadzono ponad 17 mld dolarów globalnych transakcji.

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