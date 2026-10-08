В Великобритании объявили о новых санкциях против 38 российских энергетических компаний, нефтяных танкеров теневого флота и финансовых сетей, сообщает The Moscow Times. По заявлению британского внешнеполитического ведомства, ограничения направлены против структур, которые, по его утверждению, способствуют финансированию военных усилий России.

Энергетика и теневой флот

Британия ввела санкции против двух российских производителей энергии. В Лондоне заявили, что после этого ограничения охватывают более 90% общих нефтедобывающих мощностей России.

В санкционный список также внесли 12 танкеров. Общее число судов теневого флота, против которых Великобритания ввела ограничения, превысило 600.

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Лондон также добавил в список еще 17 организаций и физических лиц, поставляющих в Россию товары высокого приоритета. Среди них — импортеры станков и электроники, важных для производства баллистических ракет и беспилотников. Среди подсанкционных лиц — гражданин Нидерландов Александр Ян Хендрик Таттерсолл, которого связывают с находящимся под санкциями турецким трейдером Redwing Metal.

Финансовые сети

Отдельно Британия внесла в санкционный список пять финансовых структур в рамках противодействия альтернативным платежным системам и криптовалютным биржам, используемым для обхода западных санкций. Одна из этих структур зарегистрирована в Канаде, еще три — в Кыргызстане.

По данным британского ведомства, две новые подсанкционные платформы напрямую способствовали транзакциям теневой банковской сети A7. Министерство финансов США ранее заявляло, что через субагентов этой сети с января 2025 года по июнь 2026 года было проведено более 17 млрд долларов глобальных транзакций.

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