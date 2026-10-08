卡塔尔和阿联酋附近发生两起油轮事件——Euronews

在24小时内，卡塔尔和阿拉伯联合酋长国海岸附近发生了两起涉及商用油轮的事件。卡塔尔附近，悬挂安提瓜和巴布达国旗的油轮Acers遭多枚炮弹击中；而在阿曼湾富查伊拉酋长国附近，另一艘船发生火灾。Euronews报道。

卡塔尔附近遭袭

英国海事贸易行动中心UKMTO表示，油轮Acers在卡塔尔城市马迪纳特沙迈勒以北51海里处遭多枚炮弹击中。根据其数据，该事件造成了人员伤亡的报告。

海事情报公司Vanguard确认了该船身份，并表示它正驶向霍尔木兹海峡。该媒体指出，这是六个多月来该地区首次发生袭击。

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阿曼湾起火

在另一起事件中，Vanguard报告称，一艘油轮在阿曼湾距富查伊拉约40公里处发生火灾。该公司推测，涉事船只可能是悬挂马绍尔群岛国旗的Dhalgout号。UKMTO未记录这起事件，起火原因也未立即确定。

NASA FIRMS火灾探测系统证实了这场火灾。据Euronews报道，火灾期间，美国军机在该地区上空活动，其中包括KC-46和KC-135加油机、P-8A巡逻机以及数架直升机。

伊朗尚未正式宣称对两起事件中的任何一起负责。与此同时，与伊斯兰革命卫队有关联的媒体暗示，将把针对商船的行动扩大至霍尔木兹海峡以外。两起事件均发生在该海峡之外，而全球约五分之一的石油和天然气供应通常经由该海峡运输。

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