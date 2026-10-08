У побережья Катара и Объединённых Арабских Эмиратов в течение 24 часов произошли два инцидента с коммерческими танкерами. Возле Катара несколько снарядов попали в танкер Acers, ходящий под флагом Антигуа и Барбуды, а неподалёку от эмирата Фуджейра в Оманском заливе на другом судне произошёл пожар. Об этом сообщает Euronews.

Удар возле Катара

Британское Управление морских торговых операций UKMTO заявило, что танкер Acers был поражён несколькими снарядами в 51 морской миле к северу от катарского города Мадинат-эш-Шамаль. По его данным, в результате инцидента сообщалось о пострадавших.

Компания морской разведки Vanguard идентифицировала судно и сообщила, что оно направлялось к Ормузскому проливу. Это первая атака в этом районе более чем за шесть месяцев, отмечает издание.

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Пожар в Оманском заливе

В отдельном инциденте Vanguard сообщила о пожаре на танкере примерно в 40 километрах от Фуджейры в Оманском заливе. Компания предположила, что речь идёт о судне Dhalgout под флагом Маршалловых Островов. UKMTO не зарегистрировало этот инцидент, а причина возгорания сразу не была установлена.

Система обнаружения пожаров NASA FIRMS подтвердила возгорание. По данным Euronews, во время пожара над районом находились американские военные самолёты, в том числе самолёты-заправщики KC-46 и KC-135, патрульный самолёт P-8A и несколько вертолётов.

Иран официально не взял на себя ответственность ни за один из двух инцидентов. В то же время медиа, связанные с Корпусом стражей исламской революции, намекнули на расширение операций против коммерческих судов за пределы Ормузского пролива. Оба события произошли вне пролива, через который обычно проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

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