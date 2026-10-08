W ciągu 24 godzin u wybrzeży Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich doszło do dwóch incydentów z udziałem komercyjnych tankowców. W pobliżu Kataru kilka pocisków trafiło w tankowiec Acers pływający pod banderą Antigui i Barbudy, a niedaleko emiratu Fudżajra w Zatoce Omańskiej na innym statku wybuchł pożar. Informuje o tym Euronews.

Uderzenie w pobliżu Kataru

Brytyjskie Centrum Operacji Handlu Morskiego UKMTO oświadczyło, że tankowiec Acers został trafiony kilkoma pociskami 51 mil morskich na północ od katarskiego miasta Madinat asz-Szamal. Według jego danych w wyniku incydentu zgłoszono poszkodowanych.

Firma wywiadu morskiego Vanguard zidentyfikowała statek i poinformowała, że zmierzał on w kierunku Cieśniny Ormuz. Jest to pierwszy atak w tym rejonie od ponad sześciu miesięcy, zaznacza portal.

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Pożar w Zatoce Omańskiej

W osobnym incydencie Vanguard poinformował o pożarze na tankowcu około 40 kilometrów od Fudżajry w Zatoce Omańskiej. Firma przypuszcza, że chodzi o statek Dhalgout pływający pod banderą Wysp Marshalla. UKMTO nie odnotowało tego incydentu, a przyczyna pożaru nie została od razu ustalona.

System wykrywania pożarów NASA FIRMS potwierdził pożar. Według Euronews podczas pożaru nad tym obszarem znajdowały się amerykańskie samoloty wojskowe, w tym samoloty tankowania powietrznego KC-46 i KC-135, samolot patrolowy P-8A oraz kilka śmigłowców.

Iran oficjalnie nie przyznał się do odpowiedzialności za żaden z dwóch incydentów. Jednocześnie media powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej zasugerowały rozszerzenie operacji przeciwko statkom handlowym poza Cieśninę Ormuz. Oba zdarzenia miały miejsce poza cieśniną, przez którą zwykle przechodzi około jedna piąta światowych dostaw ropy i gazu.

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